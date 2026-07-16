Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Die Leseratten / Vertauschte Babys

NickelodeonFolge vom 16.07.2026
Die Leseratten / Vertauschte Babys

Die Leseratten / Vertauschte BabysJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 16.07.2026: Die Leseratten / Vertauschte Babys

22 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6

Die Familie nimmt an einem Lesewettbewerb teil, doch Lola hat keine Lust darauf. Außerdem ist Lincoln besorgt, dass seine Eltern etwas vor ihm verbergen, denn die erste Seite seines Kinder-Fotoalbums ist leer.

Alle verfügbaren Folgen