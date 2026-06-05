Die Scheunen-Party / Die Shopping-QueenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.06.2026: Die Scheunen-Party / Die Shopping-Queen
22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Die Jungs wissen nicht, ob sie zu Liams Pyjama-Party in der Scheune oder zu Jordans toller Pool-Party gehen sollen. // Weil die Geschwister befürchten, Leni könnte zu weichlich sein, bringen sie ihr bei, angriffslustiger zu sein.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon