Die mürrischen Mitbewohner / Der HolzkopfJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.08.2026: Die mürrischen Mitbewohner / Der Holzkopf
22 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Als Termiten das Haus befallen, bleibt die Hälfte der Familie bei Pop Pop und die anderen bei Tante Ruth. Lincoln muss außerdem einen Holzbearbeitungsauftrag erfüllen, was in der Vergangenheit nicht gerade erfolgreich für ihn gelaufen ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon