Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-VerbrechenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.07.2026: Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen
22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
1. Geschichte: Lana erfährt, dass ihre Lieblingsfische ihre Heimat wegen Bauarbeiten verlieren könnten. Dagegen will sie etwas unternehmen. 2. Geschichte: Leni wird gefeuert, weil Schals verschwunden sind. Das ist ein Fall für Lincoln und Clyde (als Ace und Jack).
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon