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Willkommen bei den Louds

Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen

NickelodeonFolge vom 11.07.2026
Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen

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Folge vom 11.07.2026: Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen

22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

1. Geschichte: Lana erfährt, dass ihre Lieblingsfische ihre Heimat wegen Bauarbeiten verlieren könnten. Dagegen will sie etwas unternehmen. 2. Geschichte: Leni wird gefeuert, weil Schals verschwunden sind. Das ist ein Fall für Lincoln und Clyde (als Ace und Jack).

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