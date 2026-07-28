Der Herr der Fehlstunden / Stella und die LiebeJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.07.2026: Der Herr der Fehlstunden / Stella und die Liebe
22 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
1. Geschichte: Clyde findet, er habe seinen Junior-Schulaufsichts-Posten nicht verdient. Doch kann er die Vorteile des Jobs einfach aufgeben? 2. Geschichte: Als die Neue mit Lincoln und seinen Freunden abhängt, vermuten die Jungs, dass sie sogar auch einen von ihnen mag.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon