Der weiße Hase / Die neue OmiJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 30.07.2026: Der weiße Hase / Die neue Omi
22 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
1. Geschichte: Lincoln will sich einem neuen Mädchen vorstellen. Doch dann erwischen ihn seine Schwestern und er versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen. 2. Geschichte: Opa hat eine neue Freundin. Sie scheint toll zu sein, bis sie immer unangekündigt auftaucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon