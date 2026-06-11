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Willkommen bei den Louds

Das Haus des Schreckens / Teeparty des Grauens

NickelodeonFolge vom 11.06.2026
Das Haus des Schreckens / Teeparty des Grauens

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Folge vom 11.06.2026: Das Haus des Schreckens / Teeparty des Grauens

22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Lincoln und Clyde vereinbaren, in Royal Woods Haus des Schreckens zu gehen und müssen sich nun ihren Ängsten stellen. // Lola entdeckt, dass Lucy eine alte, zerbrechliche Puppe besitzt, und will sie unbedingt ausleihen, ganz egal, was Lucy dazu sagt.

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