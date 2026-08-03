Voll berechenbar / Die Golf-MeisterinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.08.2026: Voll berechenbar / Die Golf-Meisterin
22 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Als Lincoln merkt, dass er Rituale hat, versucht er das zu ändern, um nicht berechenbar zu sein. // Als Lori erfährt, dass der Golf-Coach aus ihrem Traumcollege kommt, um sie spielen zu sehen, bekommt sie plötzlich Muskelzuckungen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon