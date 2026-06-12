Das Lieblingskind / Heute Top, morgen FlopJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.06.2026: Das Lieblingskind / Heute Top, morgen Flop
22 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 6
Nach einem Einkaufstrip voller Wortspielereien mit Luan und Lola befürchtet Dad, dass Lola glaubt, er habe Lieblingskinder. // Als Lynns Freundin Margo für ein geniales Fußballtor gefeiert wird, fällt es Lynn schwer, sich für sie zu freuen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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