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Willkommen bei den Louds

Die Leckerbissen des Lebens

NickelodeonFolge vom 13.06.2026
Die Leckerbissen des Lebens

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 13.06.2026: Die Leckerbissen des Lebens

22 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6

Die Kinder versprechen, Dad bei der Eröffnung seines neuen Restaurants mit Werbeaktionen zu helfen, doch der Mangel an Teamwork und verrückte Werbeideen sorgen in der Küche für den ultimativen Albtraum für Dad.

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