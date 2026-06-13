Willkommen bei den Louds
Folge vom 13.06.2026: Die Leckerbissen des Lebens
22 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6
Die Kinder versprechen, Dad bei der Eröffnung seines neuen Restaurants mit Werbeaktionen zu helfen, doch der Mangel an Teamwork und verrückte Werbeideen sorgen in der Küche für den ultimativen Albtraum für Dad.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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