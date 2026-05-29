Spind-Partner / Eine ungewöhnliche FreundschaftJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.05.2026: Spind-Partner / Eine ungewöhnliche Freundschaft
22 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Als sich in der Schule ein Erdloch auftut, müssen Lincoln und seine Klassenkameraden ihre Schließfächer teilen. // Als Lana ein Stinktier nach Hause bringt, um es zu pflegen, beginnt sie, es zu mögen, da das Stinktier einen guten Geschmack hat.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon