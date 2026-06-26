Rockstar auf Abwegen / Das Kühlschrank-FiaskoJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 26.06.2026: Rockstar auf Abwegen / Das Kühlschrank-Fiasko
22 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6
Als sie erfährt, dass Chunk in der Schule so war wie sie, glaubt Luna, ihr Traum, Rockmusikerin zu werden, ist unrealistisch. // Als Essen von Lincoln aus dem Kühlschrank verschwindet, bricht bei den Louds ein Kühlschrank-Krieg aus.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon