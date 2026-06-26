Der Selfie-Wettstreit / Hausunterricht rockt!Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 26.06.2026: Der Selfie-Wettstreit / Hausunterricht rockt!
22 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6
1. Geschichte: Als Carol Pingreys Foto in den sozialen Medien mehr Likes bekommt als ihres, will Lori noch einen draufsetzen. 2. Geschichte: Lola wird vorübergehend zu Hause unterrichtet. Da das nach Spaß aussieht, wollen das die anderen auch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon