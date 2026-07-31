Die Meister der Körbe / Das geheime BadJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 31.07.2026: Die Meister der Körbe / Das geheime Bad
22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
1. Geschichte: Lynn will unbedingt die Basketballmeisterschaft gewinnen. Doch ihr Team ist furchtbar. 2. Geschichte: Mom und Dad wollen nicht mehr vor dem Badezimmer in der Schlange stehen und bauen sich heimlich ein neues Badezimmer.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon