Die Lehrer-Verkupplung / Die Grusel-PoetinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.06.2026: Die Lehrer-Verkupplung / Die Grusel-Poetin
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
1. Geschichte: Lincoln und Clyde verkuppeln Coach Pacowski mit Mrs. Johnson, um den Sportunterricht zu verbessern. 2. Geschichte: Luan wird Lucys Mentorin und zeigt ihr, wie man die Höhen und Tiefen eines Künstlerlebens meistert.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon