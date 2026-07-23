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Willkommen bei den Louds

Die verrückte Wissenschaftlerin / Die Beziehungskrise

NickelodeonFolge vom 23.07.2026
Die verrückte Wissenschaftlerin / Die Beziehungskrise

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Folge vom 23.07.2026: Die verrückte Wissenschaftlerin / Die Beziehungskrise

22 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 6

1. Geschichte: Lisa bekommt die Möglichkeit, an einem Institut zu arbeiten und von ihrer verrückten Familie wegzukommen. 2. Geschichte: Lori und Bobby machen sich Sorgen, dass die Fernbeziehung ihre tiefe Bindung stört.

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