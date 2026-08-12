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Willkommen bei den Louds

Das Ratten-Monster / Die Zombie-Apokalypse

NickelodeonFolge vom 12.08.2026
Das Ratten-Monster / Die Zombie-Apokalypse

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Folge vom 12.08.2026: Das Ratten-Monster / Die Zombie-Apokalypse

22 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Stellas Spieluhr verschwindet, und die Gang hat sofort einen Verdächtigen: das sagenumwobene Rattenmonster. // Nach einer Zombiefilmnacht finden Clyde und Lincoln das Loud-Haus leer vor und vermuten, dass die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist.

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