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Willkommen bei den Louds

Der Elternabend / Der Pickelplan

NickelodeonFolge vom 10.07.2026
Der Elternabend / Der Pickelplan

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Folge vom 10.07.2026: Der Elternabend / Der Pickelplan

22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6

1. Geschichte: Lincoln hat schreckliche Angst vor dem Elternabend und vor dem, was seine Lehrer über ihn erzählen könnten. Deshalb versucht er das anstehende Elterngespräch zu verschieben.2. Geschichte: Das darf doch nicht wahr sein! Ausgerechnet am Tag ihres ersten Dates mit Benny wacht Luan mit einem riesigen Pickel im Gesicht auf! Ob ihre Geschwister ihr helfen können, den Pickel rechtzeitig loszuwerden?

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