Der Elternabend / Der PickelplanJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.07.2026: Der Elternabend / Der Pickelplan
22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6
1. Geschichte: Lincoln hat schreckliche Angst vor dem Elternabend und vor dem, was seine Lehrer über ihn erzählen könnten. Deshalb versucht er das anstehende Elterngespräch zu verschieben.2. Geschichte: Das darf doch nicht wahr sein! Ausgerechnet am Tag ihres ersten Dates mit Benny wacht Luan mit einem riesigen Pickel im Gesicht auf! Ob ihre Geschwister ihr helfen können, den Pickel rechtzeitig loszuwerden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon