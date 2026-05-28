Die Sportsfreunde / Die LebensverlängerungJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.05.2026: Die Sportsfreunde / Die Lebensverlängerung
22 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
1. Geschichte: Lynn entdeckt durch Zufall, dass der Nachbar der Familie, Mr. Grouse mindestens genauso gerne Sportsendungen schaut wie sie. Aus diesem Grund tun sie sich zusammen und sehen nun gemeinsam Sportsendungen. 2. Geschichte: Lisa ist fest entschlossen, das Leben ihres Opas zu verlängern. Deshalb fängt sie an, wissenschaftlich zu nachzuforschen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon