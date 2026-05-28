Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Die Sportsfreunde / Die Lebensverlängerung

NickelodeonFolge vom 28.05.2026
Die Sportsfreunde / Die Lebensverlängerung

Die Sportsfreunde / Die LebensverlängerungJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 28.05.2026: Die Sportsfreunde / Die Lebensverlängerung

22 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

1. Geschichte: Lynn entdeckt durch Zufall, dass der Nachbar der Familie, Mr. Grouse mindestens genauso gerne Sportsendungen schaut wie sie. Aus diesem Grund tun sie sich zusammen und sehen nun gemeinsam Sportsendungen. 2. Geschichte: Lisa ist fest entschlossen, das Leben ihres Opas zu verlängern. Deshalb fängt sie an, wissenschaftlich zu nachzuforschen.

Alle verfügbaren Folgen