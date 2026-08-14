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Willkommen bei den Louds

Der Austauschschüler / Die unselbstlose Helferin

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Der Austauschschüler / Die unselbstlose Helferin

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Folge vom 14.08.2026: Der Austauschschüler / Die unselbstlose Helferin

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

1. Geschichte: Da Clyde sich als Einzelkind von seinen überbesorgten Vätern zu eingeengt fühlt, bietet er einem Austauschschüler an, für einige Zeit bei ihnen zu wohnen. 2. Geschichte: Lola hilft einer unsicheren Schülerin dabei, beliebter zu werden.

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