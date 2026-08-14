Kampf der Clubs / Die mörderische Müllmann-MissionJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.08.2026: Kampf der Clubs / Die mörderische Müllmann-Mission
21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
1. Geschichte: Luna will die Schließung des Musikclubs in ihrer Schule verhindern und startet eine Protestbewegung. Ob sie Erfolg haben wird? 2. Geschichte: Damit sie selbst Lincolns trashiges Videospiel spielen kann, versucht Lana mit allen Mitteln ihren Bruder von der Konsole wegzulocken.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon