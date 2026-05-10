Die Super-Mom / Die KatzensitterinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.05.2026: Die Super-Mom / Die Katzensitterin
22 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6
1. Geschichte: Damit Mama eine Kolumne über Kindererziehung schreiben darf, muss sie den Redakteur der Zeitung von ihren perfekten Kindern überzeugen. 2. Geschichte: Luna soll für ein paar Tage auf die Katze der McBrides aufpassen. Der Job stellt sich jedoch als anspruchsvoller heraus als von ihr erwartet.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon