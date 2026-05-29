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Willkommen bei den Louds

Der letzte Single / Der Valentinsball

NickelodeonFolge vom 29.05.2026
Der letzte Single / Der Valentinsball

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Folge vom 29.05.2026: Der letzte Single / Der Valentinsball

22 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

1. Geschichte: Um endlich nicht mehr alleine zu sein, beschließt Lynn sich einen Freund zu suchen. 2. Geschichte: Lincoln und die anderen sollen herausfinden, ob Clydes Schwarm dasselbe für ihn empfindet. Das führt zu einigen Verwicklungen.

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