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Willkommen bei den Louds

Schwesterntausch / Hausgast Flip

NickelodeonFolge vom 29.06.2026
Schwesterntausch / Hausgast Flip

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 29.06.2026: Schwesterntausch / Hausgast Flip

22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6

1. Geschichte: Lana und Lola wollen sich vor ihren jeweiligen Aufgaben drücken und beschließen die Rollen zu tauschen. Ob sie es schaffen ihre Familie auf Dauer zu täuschen? 2. Geschichte: Durch die Schuld der Kids wird Flip versehentlich verletzt. Kurzerhand beschließen sie Flip vor Mom und Dad auf dem Dachboden zu verstecken.

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