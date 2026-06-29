Schwesterntausch / Hausgast FlipJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.06.2026: Schwesterntausch / Hausgast Flip
22 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
1. Geschichte: Lana und Lola wollen sich vor ihren jeweiligen Aufgaben drücken und beschließen die Rollen zu tauschen. Ob sie es schaffen ihre Familie auf Dauer zu täuschen? 2. Geschichte: Durch die Schuld der Kids wird Flip versehentlich verletzt. Kurzerhand beschließen sie Flip vor Mom und Dad auf dem Dachboden zu verstecken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon