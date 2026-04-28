Auf dünnem Eis / Alles muss rausJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.04.2026: Auf dünnem Eis / Alles muss raus
22 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Lynns extremer Aberglaube beim Sport verursacht ein Chaos bei einem Profi-Eishockeyspiel. // Die Kinder wollen sich nicht von ihrem Kleinkind-Spielzeug trennen und versuchen ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie noch damit spielen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4-6: Nickelodeon Germany & © Season 0-1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon