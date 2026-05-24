Der Royal Woods Go-Kart Grand Prix / Köchin aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.05.2026: Der Royal Woods Go-Kart Grand Prix / Köchin aus Leidenschaft
22 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 6
Lana will eine Rennauto-Mitfahrt mit ihrem Idol gewinnen und nimmt deshalb mit Lincoln an einem Seifenkistenrennen teil. // Luan bekommt Kochunterricht. Das nimmt Dad zum Anlass, seine Leidenschaft für das Kochen an seine Tochter weiterzugeben.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon