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Willkommen bei den Louds

Die dunkle Nachtgeschichte / Strand Horror

NickelodeonFolge vom 02.06.2026
Die dunkle Nachtgeschichte / Strand Horror

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 02.06.2026: Die dunkle Nachtgeschichte / Strand Horror

22 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6

Als bei den Louds das Licht ausgeht, erzählen die Kinder sich gegenseitig eine Geschichte, die einer nach dem anderen fortsetzt. // Lucy und der Schulclub "Junge Bestatter" wollen einen Schulausflug an den Strand verhindern.

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