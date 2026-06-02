Die dunkle Nachtgeschichte / Strand HorrorJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 02.06.2026: Die dunkle Nachtgeschichte / Strand Horror
22 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Als bei den Louds das Licht ausgeht, erzählen die Kinder sich gegenseitig eine Geschichte, die einer nach dem anderen fortsetzt. // Lucy und der Schulclub "Junge Bestatter" wollen einen Schulausflug an den Strand verhindern.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon