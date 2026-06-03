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Willkommen bei den Louds

Trau Dich was / Die Chaos-Nacht

NickelodeonFolge vom 03.06.2026
Trau Dich was / Die Chaos-Nacht

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Folge vom 03.06.2026: Trau Dich was / Die Chaos-Nacht

22 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

1. Geschichte: Lisa soll den Geschwistern dabei helfen, Plätze beim begehrten "Double Dare" zu ergattern. 2. Geschichte: Leni und Lincoln lesen heimlich Lunas Tagebuch. Von dem, was sie da zu lesen bekommen, sind die jedoch mehr als erstaunt.

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