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Willkommen bei den Louds

Der Schulausflug / Lana, die Tierflüsterin

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Der Schulausflug / Lana, die Tierflüsterin

Der Schulausflug / Lana, die TierflüsterinJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 12.07.2026: Der Schulausflug / Lana, die Tierflüsterin

22 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Lincoln und die Freunde sind im Wald mit Mr. Bolhofner gefangen, der vielleicht nicht der ist, für den er sich ausgibt. // Lana ist überfordert, als sie auf Stellas unerzogenes Kaninchen aufpasst.

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