Lily macht Ärger / Falscher VerdachtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.06.2026: Lily macht Ärger / Falscher Verdacht
22 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Lily beginnt, sich zu Hause schlecht zu benehmen und ihre Eltern schieben es auf ihre Freunde aus der Vorschule. Rusty wird unfairerweise suspendiert. Das Action News Team ist allerdings zur Stelle, um seinen Ruf wiederherzustellen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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