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Folge vom 28.06.2026: Baseball-Fieber
11 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6
Lynn ist erstaunt über Liams Wurfkünste und fragt ihn, ob er Baseball spielen möchte und bringt ihm das Werfen eines Baseballs bei. Lynn bringt Liam schnell an seine Grenzen, als er zum Star-Pitcher des Baseballteams aufsteigt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon