Das Streiche-Diplom / Ein schlechter TauschJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.08.2026: Das Streiche-Diplom / Ein schlechter Tausch
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Ronnie Anne muss eine letzte Prüfung bestehen, um ihr Diplom von Luans Streiche-Akademie zu bekommen. Lily gibt versehentlich Eunice weg. Doch sie muss sie unbedingt zurückholen, bevor Lola nach Hause kommt und es bemerkt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon