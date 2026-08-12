Willkommen bei den Louds
Folge vom 12.08.2026: Mitarbeiter des Monats
11 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Lincoln fängt an, in Dads Restaurant zu arbeiten, als er hört, dass der beste Mitarbeiter ein Gericht bekommt, das zu seinen Ehren benannt ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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