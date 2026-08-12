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Willkommen bei den Louds

Mitarbeiter des Monats

NickelodeonFolge vom 12.08.2026
Mitarbeiter des Monats

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 12.08.2026: Mitarbeiter des Monats

11 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Lincoln fängt an, in Dads Restaurant zu arbeiten, als er hört, dass der beste Mitarbeiter ein Gericht bekommt, das zu seinen Ehren benannt ist.

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