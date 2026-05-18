Plötzlich reich / Die Super-SneakerJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.05.2026: Plötzlich reich / Die Super-Sneaker
22 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Als Luan Grouse einen Streich mit einem falschen Lottoschein spielt, muss sie die Konsequenzen seines Einkaufverhaltens tragen. // Lynn versucht verzweifelt, Basketballschuhe einer beliebten Marke zu finden, nachdem sie kein Paar kaufen konnte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-10, Season 10: Nickelodeon