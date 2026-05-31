Hologramm-Chaos / Die Leiden des DadJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 31.05.2026: Hologramm-Chaos / Die Leiden des Dad
22 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 6
Um keine Hausarbeiten machen zu müssen, benutzt Lincoln Lisas Hologrammgerät. Es sieht so aus, als würde er alles erledigen. Weil Mom bei der Arbeit ist, müssen sich die Loud-Geschwister um Dad kümmern, der wegen einer Erkältung im Bett liegt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon