Der beste Ball aller Zeiten / Licht, Kamera, ActionJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.06.2026: Der beste Ball aller Zeiten / Licht, Kamera, Action
22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Leni übernimmt die Organisation des Abschlussballs und ist fest entschlossen, einen unvergesslichen Abend zu kreieren. Lincoln und Clyde casten Luan als Nemesis in ihrem David-Steele-Film und müssen mit ihrem Method Acting zurechtkommen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon