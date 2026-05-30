Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Der Clou mit dem Känguru / Immer der Reihe nach

NickelodeonFolge vom 30.05.2026
Der Clou mit dem Känguru / Immer der Reihe nach

Der Clou mit dem Känguru / Immer der Reihe nachJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 30.05.2026: Der Clou mit dem Känguru / Immer der Reihe nach

22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6

Das Kängurumaskottchen Crikey hat anscheinend in der Schule randaliert. Das Action News Team versucht, seine Unschuld zu beweisen. Lincoln findet einen Weg, eine Familienregel zu brechen, damit er Loris alte Matratze bekommen kann.

Alle verfügbaren Folgen