Willkommen bei den Reimanns
Die Auswanderer Konny und Manu Reimann geben exklusive Einblicke in ihr einzigartiges Leben auf Hawaii, wo das Ehepaar wie gewohnt mit viel Herzblut, Können und der ein oder anderen verrückten Idee eifrig bastelt und werkelt.
Wer die Reimanns nicht kennt, hat sein Leben verpennt! Das gilt zumindest für diejenigen, die gern Reality TV schauen. Denn das Leben der Auswanderer-Familie Reimann hat es zu Kultstatus gebracht. Seit über 20 Jahren können Zuschauer:innen das außergewöhnliche Leben von Konny und Manu Reimann am Bildschirm mitverfolgen.
Als die Reimanns 2022 beschließen, nach Hawaii zu ziehen, fällt der Startschuss für "Willkommen bei den Reimanns" auf Kabel Eins. Markenzeichen und Erfolgsgarant der Sendung: Konny Reimann, ein Macher, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Der Mann mit Schnauzer, Latzhose und Cowboyhut werkelt für sein Leben gern. Vom Gästehaus über einen Leuchtturm bis hin zur Grillstation: Er zeigt, was man mit Improvisationstalent, handwerklichem Geschick und Humor erreichen kann.
Konny und Manu wirken trotz ihres Erfolgs bodenständig, sympathisch und authentisch. Sie sind zum Schreien witzig, kreativ und leben ein Leben nach dem Motto: Einfach machen!
Alle Sendetermine der 4. Staffel von "Willkommen bei den Reimanns"
Die vierte Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" startete am 16. März 2025 und lief immer sonntags um 20:15 Uhr auf Kabel Eins und im Stream auf Joyn. Fans durften sich über fünf neue Folgen aus dem Reimann-Universum freuen. Das waren die Sendetermine:
- 16. März 2025, 20:15 Uhr
- 23.März 2025, 20:15 Uhr
- 30. März 2025, 20:15 Uhr
- 06. April 2025, 20:15 Uhr
- 13. April 2025, 20:15 Uhr
Große Folgenübersicht von "Willkommen bei den Reimanns" und kostenlos online im Stream auf Joyn sehen – so geht’s
Du willst dir einen Überblick über alle Folgen aus der Serie der Auswanderer-Familie machen? Dann schau dir die große Folgenübersicht auf Joyn an. Dort findest du alle Episoden der letzten vier Staffeln übersichtlich sortiert. Und nicht nur das: Highlight-Clips zeigen besonders witzige und spannende Momente aus den Staffeln. Das alles darfst du jederzeit und kostenfrei genießen. Aber Achtung: Du könntest nach längerem Reimann-Konsum plötzlich Fernweh verspüren oder dein eigenes Blockhaus bauen wollen.
Konny, Manuela & Family: Das sind die Reimanns
Konrad "Konny" Reimann
Der sympathische Heimwerker und Selfmade-Millionär ist das Herz der Familie. Der gelernte Kälteanlagenbauer wurde mit seiner lockeren Art, dem handwerklichen Geschick und lustigen Auftreten zur Kultfigur in der deutschen TV-Landschaft. Ob beim Hausbau in Texas oder beim Bootstour-Ausbau auf Hawaii - Konny packt immer selbst an.
Manuela "Manu" Reimann
Konnys Ehefrau, engste Verbündete und Geschäftspartnerin hält die Familie zusammen, organisiert viele Projekte im Hintergrund und zeigt in der Show ihre herzliche, aber auch durchsetzungsstarke Art. Ihr hawaiianisch inspiriertes Mode-Label ist ihr persönliches Herzensprojekt.
Janina Burnett (geb. Reimann)
Manus Tochter aus erster Ehe. Als 17-Jährige wanderte sie mit Manu und Konny nach Texas aus und beendete dort die Schule. Mittlerweile hat sie eine eigene Familie gegründet und lebt zusammen mit Ehemann Coleman, Sohn Charlie und Tochter Isla im US-Bundesstaat Oregon. 2024 bekamen die Reimann-Kinder ihr eigenes Format: "Wir sind die Burnetts".
Jason Reimann
Der 1990 geborene Jason war 14 Jahre alt, als er mit seinen Eltern nach Texas auswanderte. In der Stadt Gainesville lebt er bis heute. Der Sicherheitsinspektor hat zwei Söhne: Kealan und Oliver. 2022 trennte sich Jason von seiner Frau Hunter und machte danach seine neue Beziehung zu Freundin Stephanie öffentlich.
Über zwei Jahrzehnte Auswandern mit Erfolg: Familie Reimanns Reise von Amerika nach Hawaii
Die Erfolgsgeschichte der Reimanns beginnt im Jahr 2004, als Konny und Manuela Deutschland den Rücken kehren. Ihr Ziel: ein neues Leben in den USA. Ohne großes Startkapital, aber mit viel Tatkraft und handwerklichem Geschick zieht die Familie zunächst von Hamburg nach Gainesville, Texas. Dort bauen sie sich mit viel Eigenleistung ein Blockhaus samt Gästehäusern - bekannt als "Konny Island".
Nach über einem Jahrzehnt zieht es die Reimanns weiter - 2015 erfüllen sie sich ihren lang gehegten Traum und wandern auf die hawaiianische Insel O’ahu aus. Dort leben sie bis heute in einem Haus mit Blick auf den Pazifik, betreiben eigene Projekte und genießen das Leben in der Südsee - natürlich nicht ohne neue Heimwerker-Abenteuer.
Die Reimanns haben es geschafft: Von Deutschland nach Texas und weiter nach Hawaii. Dabei erfüllten sie sich gleich mehrere Lebensträume: Sie leben an einem der schönsten Orte der Welt, sind berühmt und haben Millionen verdient - und das alles mit jeder Menge Mut, Zusammenhalt und einem festen Glauben an das eigene Tun.