Willkommen bei den Reimanns
Folge 6: Hunderte von Haien! Konny braucht Adrenalin!
87 Min.Ab 12
Die Reimanns sind wieder zurück - und damit auch Konnys riesiges Bau-Projekt: ein 50 Quadratmeter-Pool! Den hat sich Konnys "Engelchen" Manu gewünscht, nachdem der Heimwerkerkönig bei einer Wette verloren hat. Außerdem springt Konny mit Jason und Coleman in den Ozean. Hier treffen die drei Taucher auf Haie, die definitiv in der Überzahl sind...
Willkommen bei den Reimanns
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
12
