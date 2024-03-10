Der große Fidschi-Inselcheck: Haben Konny und Manu ihr neues Paradies gefunden?Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 4: Der große Fidschi-Inselcheck: Haben Konny und Manu ihr neues Paradies gefunden?
87 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 6
Wandern Deutschlands bekannteste Auswanderer Manu und Konny Reimann erneut aus? Auf Fidschi hat ein Grundstück großes Interesse bei den Auswanderern ausgelöst und noch ist kein Ende in Sicht. Der große Fidschi-Inselcheck geht weiter und wieder warten traumhafte Grundstücke im Inselparadies. Ein Haus lockt mit einer eigenen Insel - wird hier der Traum eines echten Konny Islands endlich wahr?
Alle Staffeln im Überblick
Willkommen bei den Reimanns
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins