Willkommen bei den Reimanns
Folge 1: Kanu ahoi! Konnys längste Kanufahrt seines Lebens
87 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6
Frühaufsteher Konny liegt noch im Bett während Langschläferin Manu schon um die Häuser joggt. Zudem hat Konny vor, die längste Kanufahrt seines Lebens zu machen und Manu soll ihn von Land aus unterstützen. Allerdings hat die Sache zwei Haken: Er hat kein Handy dabei und die Brandung auf Hawaii ist im Winter tückisch.
