Willkommen Fasching
Folge 3: Willkommen Fasching!
44 Min.Folge vom 17.02.2026
Christoph Grissemann und Dirk Stermann begeben sich als Sprecher dieser humorvollen Dokumentation ins große ORF-Archiv und zeigen die schönsten Archivschmankerl rund um die liebste Jahreszeit der Österreicherinnen und Österreicher: Den Fasching! In einem bunten Streifzug quer durch Österreich berichten sie von heimischem Brauchtum und Schabernack, von köstlichen Krapfen und aberwitzigen Kostümen. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
Willkommen Fasching
