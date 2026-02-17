Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 3vom 17.02.2026
Folge 3: Willkommen Fasching!

44 Min.Folge vom 17.02.2026

Christoph Grissemann und Dirk Stermann begeben sich als Sprecher dieser humorvollen Dokumentation ins große ORF-Archiv und zeigen die schönsten Archivschmankerl rund um die liebste Jahreszeit der Österreicherinnen und Österreicher: Den Fasching! In einem bunten Streifzug quer durch Österreich berichten sie von heimischem Brauchtum und Schabernack, von köstlichen Krapfen und aberwitzigen Kostümen. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

ORF1
