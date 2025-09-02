Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips vom 02.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Stermann und Grissemann schlüpfen in verschiedene Rollen - ob als TV-Köche Andi und Alex, als Präsidentenpaar Fischer, Herbert Kickl oder Alexander van der Bellen - die Parodien wurden zu Klassikern. Inhalt: Seit vielen Jahren schlüpfen Stermann und Grissemann in verschiedene Rollen und sorgen so immer wieder für Highlights in "Willkommen Österreich". Ob als Präsidentenpaar Fischer, als Herbert Kickl, Norbert Hofer oder Alexander van der Bellen, die Politikerparodien wurden zu Klassikern. Auch die ganz speziellen Versionen von TV-Formaten wie "Soko Donau" und "Liebesg´schichten und Heiratssachen", oder die furiosen Auftritte als TV-Köche Andi & Alex sind noch immer in den Köpfen des Publikums. "Willkommen Österreich - Clips, Clips, Clips" bietet ein Wiedersehen mit diesen Klassikern und schon fast vergessenen Perlen aus "Willkommen Österreich". Bildquelle: ORF