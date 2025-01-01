Willst Du mit mir gehen?
1 StaffelAb 0
Raus in die Natur, rein ins Herz! Michelle Pippan begleitet Singles auf der Suche nach ihrem großen Liebesglück! Zwischen Herzklopfen und Adrenalinkick werden die Date-Partner auf die Probe gestellt. Doch nur einer oder eine darf den Weg quer durch einige der schönsten Regionen Österreichs bis zum Ende gehen. In einer Mischung aus Romantik, Abenteuer und Unterhaltung während spannender Outdoor-Aktivitäten mit einer spielerischen Partnersuche, bei der sich die Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Herausforderungen beweisen müssen. Beim gemeinsamen Slacklinen, Klettern und Flussüberqueren ist jedenfalls jede Menge Teamgeist gefragt.
Altersfreigabe: 0
0
Copyrights:© ORF 1