Folge 2: Willst Du mit mir gehen? (2/9)
Michelle Pippan begleitet Single Lukas auf der Suche nach seiner großen Liebe. Zwischen Wanderungen, Beziehungstests und Speed Dates müssen drei Kandidatinnen ihr Herz und ihre Nerven unter Beweis stellen. Inhalt: Raus in die Natur, rein ins Herz! Single Lukas sucht am romantischen Bründlweg am Pogusch seine große Liebe. Drei Frauen stellen sich ungewöhnlichen Tests, gemeinsamen Wanderungen und überraschenden Speed Dates. Wie gut harmoniert der 36-jährige Hotelier mit seinen Kandidatinnen und wer erobert sein Herz? Gelingt es Lukas, beim Schuhstall-Schloss mit Nicola zu bestehen, blindes Vertrauen beim Eierkochen mit Sabine zu beweisen und den Traktor-Parcours zu meistern? Überraschungskandidatin Helene sorgt zusätzlich für ein besonderes Speed Date. Stets an Lukas' Seite ist Moderatorin Michelle Pippan, die mit Herz und Humor durch die Sendung führt. Bildquelle: ORF/TVfriends/
