Wer trifft bei Ina den richtigen Ton: Die 22-jährige Singer-Songwriterin ist bereit, ihr Herz zu verschenken und trifft am Hirschenkogel auf vier potenzielle Kandidaten. Kann einer von ihnen Inas Herz erobern? Inhalt: Am Hirschenkogel trifft Die 22-jährige Singer-Songwriterin Ina auf vier potenzielle Partner. Gabriel aus Laxenburg, der mit seiner aufgeweckten und zugleich nachdenklichen Art überzeugen will, Caire aus Rio de Janeiro zeigt sich beim Partner-Workout sportlich und der Video-Creator Maximilian beweist Geschick und innere Ruhe beim Kartenhausbau in luftiger Höhe. Für Aufsehen sorgt Überraschungskandidat Adriano aus Wien. Der 24-Jährige ehemalige Barkeeper mixt Ina beim Speed Date einen Liebes-Cocktail. Gemeinsam wird gewandert, gelacht und vor allem ganz viel gefühlt. Wer schafft es, Inas Herz zu erobern, wenn am Ende nur noch die Frage bleibt: Willst du mit mir gehen? Moderatorin und Match-Makerin Michelle Pippan begleitet Ina auf ihrem Abenteuer. Bildquelle: ORF/TVfriends/
