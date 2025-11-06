Willst Du mit mir gehen? (7/9)Jetzt kostenlos streamen
Willst Du mit mir gehen?
Folge 8: Willst Du mit mir gehen? (7/9)
In der malerischen Semmering-Region sucht Diego, ein wahrer Weltenbummler sein Liebesglück. Michelle Pippan begleitet ihn als persönliche Match-Makerin auf der Wanderung. Vier Kandidatinnen stürzen sich motiviert ins Liebesabenteuer mit dem Adrenalin-Fan. Inhalt: Die erste potenzielle Partnerin ist Sarah, die 26-jährige Pharmareferentin. Beim Beziehungstest zeigt sich, ob Liebe wirklich durch den Magen geht. Doch dann kommt schon die 28-jährige Wienerin Laura um die Ecke. Als Influencerin weiß sie, wie man sich ins rechte Licht rückt. Sie öffnet Diego nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Handy. Sue, die Kosmetikerin aus Graz, startet sehr direkt in das Gespräch mit Diego und fragt nach seinem Sternzeichen. Doch der Adrenalin-Fan kann damit so gar nichts anfangen. Kann sie das Ruder mit Charme, Humor und Gelassenheit noch einmal herumreißen? Zum Schluss will Überraschungskandidatin Stephanie das Blatt noch einmal wenden. Sie hat ein Faible für Männer mit Tattoos. Beim gemeinsamen Speed-Date greift sie zum Tattoomarker und verpasst ihm ein selbstgemachtes Kunstwerk. Kann sie so Diegos Herz erobern? Bildquelle. ORF/TVfriends
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick