Ein Tag voller Emotionen, Überraschungen und ehrlicher Begegnungen. Am Schöckl bei Graz liegt die Liebe in der Luft. Kärntnerin Annalisa begibt sich auf die Suche nach der großen Liebe. Inhalt: Zunächst lernt sie Philip kennen. Selbstbewusst und siegessicher will er das Herz von Annalisa gewinnen. Adrenalinreich wird es beim ersten Date mit Lukas. Annalisa wagt gemeinsam mit dem ehrgeizigem Technikstudent einen Tandemsprung. Mit dem Salzburger Benjamin wird es tiefgründig und vielleicht ein wenig romantisch, wenn das potenziellen Paar gegenseitig Komplimente austauschen soll. Und plötzlich mischt sich Christoph ins Geschehen. Der Architekturstudent überrascht Annalisa mit gemeinsamen Zukunftsträumen: Beim Speed Date entwirft er mit ihr ihr Traumhaus. Ein Tag voller Höhen und Tiefen, abwechslungsreichen Beziehungstests, ehrlichen Momenten und Kandidaten, die Alles geben. Bildquelle: ORF/TVfriends
