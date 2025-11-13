Willst Du mit mir gehen? (8/9)Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Willst Du mit mir gehen? (8/9)
56 Min.Folge vom 13.11.2025
Hoch hinaus geht für Pablo und seine Single-Ladies, die in der Ramsau am Fuße des Dachsteins auf der Suche nach der großen Liebe sind. Inhalt: Für Pablo geht es wortwörtlich bergauf, denn er startet die Suche nach seiner großen Liebe in der Ramsau am Fuße des Dachsteins. Auf seiner Wanderung zur Bergspitze erwarten ihn spannende Begegnungen mit vier Frauen, die sein Herz erobern wollen. Der 22-jährige Musiker aus Wien ist ein echter Freigeist: Er hat den Atlantik per Segelboot überquert und liebt das Abenteuer. Begleitet von Moderatorin Michelle Pippan startet er also nun sein Liebesabenteuer.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1