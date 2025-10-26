Wir bewegen Österreich
Folge 1: Wir bewegen Österreich
Am Nationalfeiertag ist ganz Österreich in Bewegung: Die ORF-Initiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH motiviert Menschen jeden Alters und Fitnesslevels, aktiv zu werden - allein, mit Familie oder in der Gruppe. ORF 2 begleitet den Aktionstag mit Liveschaltungen aus allen Bundesländern und zeigt, wie vielfältig Bewegung sein kann: vom Spaziergang über Lauf- und Radrunden bis zu Vereins- und Gemeinschaftsaktionen. Eva Pölzl begrüßt in Wien viele Gäste aus Sport, Politik und Unterhaltung und führt durch die Sendung. Conny Kreuter und Andreas Onea starten um 13:10 Uhr die Ringmeile vom Äußeren Burgtor. Traditionsgemäß führt die Sendung aus Wien zu weiteren Schauplätzen in allen Bundesländern. WIR BEWEGEN ÖSTERREICH ist das Motto der ORF-Bewegungsinitiative in Kooperation mit Österreichs Sportverbänden und Sportvereinen, dem Gemeindebund und Städtebund sowie dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport. Die Initiative wird vom Fonds Gesundes Österreich unterstützt. Die Sendung ist Teil der ORF-weiten Gesundheits- und Bewegungsinitiative. Jede Bewegung zählt - Österreich in Bewegung.
